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Kitapseverlere Kapadokya gezisi hediyesi

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği “Okumak Güzeldir” yarışmasında dereceye giren kitapseverlere verdiği Kapadokya turu sözünü yerine getirdi.Başkan Deniz Köken, Haziran ayında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmada ilk 20’ye giren vatandaşlara Kapadokya Turu sözü vermişti.3 Gece 4 Gün Kapadokya GezisiYarışmada dereceye giren 20 kitapsever, 3 gece 4 gün süren Kapadokya gezisini tamamladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi’nin kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği “Okumak Güzeldir” yarışmasında dereceye giren kitapseverlere verdiği Kapadokya turu sözünü yerine getirdi.

Başkan Deniz Köken, Haziran ayında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmada ilk 20’ye giren vatandaşlara Kapadokya Turu sözü vermişti.

3 Gece 4 Gün Kapadokya Gezisi
Yarışmada dereceye giren 20 kitapsever, 3 gece 4 gün süren Kapadokya gezisini tamamladı. Tura katılan yarışmacılar, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin en özel yerlerinden biri olan Kapadokya’da dopdolu bir tur programı yaşadı.

Unutamayacakları bir Kapadokya turu deneyimi yaşayan yarışmacılar, üç gece dört gün süren gezi sırasında Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Nar Krater Gölü, Belisırma Köyü, Selime Manastırı, Yaprakhisar Panorama, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi, Avanos Çanak Çömlek Atölyesi, Paşabağ Peri Bacaları, Dervent Hayal Vadisi, Ürgüp Üç Güzeller gibi bir çok yeri gezme fırsatı buldu.
Ayrıca Kapadokya’nın en popüler aktivitelerinden biri olan sıcak hava balonlarının kalkış yaptığı alanda Kapadokya’nın muhteşem manzarasında eşsiz gün doğumunu izleyen katılımcılar, Mustafa Paşa Köyü’nü ve Asmalı Konak’ı da ziyaret etti.

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