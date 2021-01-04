Kitapseverlere yeni yıl hediyesi Aliağa Belediyesinden

Aliağa Belediyesi, ‘Oku, Okut’ kampanyası kapsamında Aliağa Kent Kitaplığı’nın 13. yayını 156 sayfalık ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ni yeni yılın ilk ayında kitapseverlerle buluşturuyor. Anadolu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mayası olan Yörüklerin tarihi, bu kitapla yeniden canlanıyor.

Kitap tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen eser, 6 Ocak Çarşamba gününden itibaren Aliağa Belediyesi merkez hizmet binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak dağıtıma sunulacak. Aliağa ve çevresindeki bin yıllık Yörük kültürünü araştırmak, öğrenmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak için Aliağa Belediyesinin kültür yayınları dahilinde hazırlanan ‘Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi’ eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı. Yazar daha önce ‘Aliağa: Cumhuriyet Dönemi’, ‘Aliağa Çevresi ile Birlikte Güzelhisar’ ve ‘Su, Deniz, Gediz: Foça’ adlı kitapları da yazdı. Aliağa Kent Kitaplığı’nın nadide eserlerinden olan kitap sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.