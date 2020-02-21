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Kitapseverleri mutlu eden hizmet

SAMSUN HABERLERİ  | 21.02.2020 16:07 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesinin 15-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Karadeniz 6.Kitap Fuarı’na ücretsiz araç seferi düzenlemesi Bafralı kitapseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.Bu hizmetten dolayı oldukça memnun olduklarını ifade eden öğrenciler ve vatandaşlar, “Kitap okumayı çok seviyoruz.

Bafra Belediyesinin 15-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Karadeniz 6.Kitap Fuarı’na ücretsiz araç seferi düzenlemesi Bafralı kitapseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Bu hizmetten dolayı oldukça memnun olduklarını ifade eden öğrenciler ve vatandaşlar, “Kitap okumayı çok seviyoruz. Kitap fuarına gitmeyi çok istiyorduk. Sağ olsun Belediye Başkanımız Hamit Kılıç, böylesi önemli bir organizasyonumuza katılma şansı sağladı. Burada hem kitapları inceleme fırsatı bulduk hem de yazarlarla tanışma imkânımız oldu. Başta Belediye Başkanımız Hamit Kılıç olmak üzere tüm hizmet edenlere teşekkür ediyoruz” dediler.
Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuara Bafra’dan katılmak isteyen vatandaşlar için seferler düzenleyen Bafra Belediyesi, söz konusu hizmeti ücretsiz sunuyor. 23 Şubat Pazar günü sona erecek Kitap Fuarına katılmak isteyen Bafralıları taşımak için görevlendirilen araçlar, hafta içi ve hafta sonu her gün saat 09.30’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan hareket ediyorlar.
Karadeniz 6.Kitap Fuarına hafta içi de öğrenciler ücretsiz olarak taşınmıştı.

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Ilkadim
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Ilkadim
Karacan Eczanesi
Ilkadim
Öncü Eczanesi
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Şifa Eczanesi
Kurupelit
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Tekkekoy
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