MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu'nu geride bıraktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 21:49 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘en yüksek ücret’ rekorunu aldı. Tatlıtuğ'un yeni filmi ‘Hadi Be Oğlum’ ilk haftasında 404 bin kişi tarafından izlenmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu'nu geride bıraktı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni filmi ‘Hadi Be Oğlum’dan aldığı ücret dudak uçuklattı! Ünlü oyuncu, izleyenleri gözyaşlarına boğan filmde 1.5 milyon TL karşılığında kamera karşısına geçti.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, beş yıl süren beyazperde sessizliğini Büşra Develi ve Alihan Türkdemir’le kamera karşısına geçtiği ‘Hadi Be Oğlum’la geçtiğimiz hafta bozmuştu.

Yakışıklı oyuncunun, ilk haftasında 404 bin izleyiciyi sinema salonlarına çeken filmde canlandırdığı Ali karakteri için aldığı ücret dudak uçuklattı.

İMİRZALIOĞLU'NU GEÇTİ
Bir babayla oğlu arasındaki duygusal ilişkiyi konu alan, izleyenleri ağlatan film için yapım şirketi ünlü oyuncuya 1.5 milyon TL ödedi.

Dizilerden bölüm başı 130 bin TL kazanan Tatlıtuğ, aldığı ücretle ‘Cingöz Recai’de 1 milyon TL’ye kamera karşısına geçen Kenan İmirzalıoğlu’ndan ‘en yüksek ücret’ rekorunu almış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ kenan imirzalıoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
millet açlıktan kırılsın bunlar milyonları beğenmesin. enayilik bizde ama onlar suç yok. cüneyt arkınlara kemal sunallara bir ev parası kazandırmayan milletimiz böyle kırıklara milyonlar feda eder.
yakışır kıvanç a
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