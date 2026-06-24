Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer 26 kilo verdi! Her sabah bunu yapmış

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her gönderisi olay olan ünlü isim son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti.

Gizem Tuncer tam 26 kilo verdiğini açıkladı. Ünlü isim; "Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim. O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım.

Doktorum iğne yazdı, ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu. Hemen bıraktım. Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip, sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum." dedi.

Kilo verme sürecinde zayıflama iğnesi kullanmadığını belirten ve bu yöntemi doktor kontrolünde sadece bir ay denediğini söyleyen Tuncer, "Pankreas enzimlerimi bozdu ve bana hiç iyi gelmedi; şiddetli karın ağrıları yaşadım. Bende işe yaramayınca iş başa düştü. Keşke iğneyle kolayca zayıflasaydım ama olmadı. Diyet yaptım ve beni tok tutsun diye çok fazla yumurta tükettim. Bazen günde dört, bazen beş yumurta yiyordum; kısacası yumurtayla zayıfladım diyebilirim, iğneden çok daha faydalı oldu. Bana göre iğne biraz tembel işi, zaten iğneyle zayıflayanlar hemen anlaşılıyor" diye konuştu.

Gizem Tuncer'in sosyal medyadaki cesur pozları da kısa sürede beğeni topladı. Ünlü isim; 'çok iyi görünüyor', 'harikasın', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapılıyor.