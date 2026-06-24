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Acil ameliyata alınmıştı! Danla Bilic korkunç olayı anlattı: 'Dikişlerimden dolgu akıyordu'

Kalçasına yaptırdığı dolgudan dolayı 6 kez ameliyat olan fenomen Danla Bilic, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Apar topar ameliyata alınan ünlü isim son durumu hakkında açıklama yaptı.

Acil ameliyata alınmıştı! Danla Bilic korkunç olayı anlattı: 'Dikişlerimden dolgu akıyordu'
Öznur Yaslı İkier

YouTube kariyerine başladığı ilk günden beri görünümlüyle eleştirilen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, tüp mide ameliyatı olmuş daha sonrasında birçok estetik operasyon geçirmişti.

Son olarak 'Aquafilling' ameliyatı olan Bilic, en pişman olduğu operasyonun bu olduğunu söylemişti. Bilic, yaşadığı komplikasyonlar yüzünden defalarca bıçak altına yattı.

Acil ameliyata alınmıştı! Danla Bilic korkunç olayı anlattı: Dikişlerimden dolgu akıyordu 1

6 kez operasyona giren isim, vücudundan çıkarılan dolgu maddesinin fotoğrafını sosyal medyada yayınlayarak “aquafilling” yaptırmak isteyenleri uyarmıştı.

Acil ameliyata alınmıştı! Danla Bilic korkunç olayı anlattı: Dikişlerimden dolgu akıyordu 2

Danla Bilic son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımla acil olarak ameliyata alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Bilic; ''Cumartesi günü yan tarafımda bir terslik hissettim. Aynı gece yüksek ateşim vardı. Sabah uyandığımda bacağımın üzerine basmakta zorlandığımı fark ettim. Kontrol ettiğimde ise enfeksiyon kaptığımı anladım.

Acil ameliyata alınmıştı! Danla Bilic korkunç olayı anlattı: Dikişlerimden dolgu akıyordu 3

'DOLGU AKIYORDU'
Hastanede ağrı kesici ve antibiyotik verip yolladılar. Kendi doktorumu aradım, o da serumum bitmeden tam kan sayımı yaptırmamı istedi. Önceki ameliyattaki dikiş izimden dolgu ve enfeksiyon akıyordu'' diye konuştu.

Acil ameliyata alınmıştı! Danla Bilic korkunç olayı anlattı: Dikişlerimden dolgu akıyordu 4

'YÜRÜMEKTE ZORLANIYORUM'
Yapılan kontrollerinin ardından ameliyata alınan ünlü fenomen, operasyon sonrası yaptığı açıklamada; ''Çok iyi geçti ameliyat. Bir tık yürümekte zorlanıyorum, başka da bir şey yok'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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