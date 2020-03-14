Kıyı dolgu alanları artık Giresun Belediyesi’nin

Giresun Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mülkiyeti hazineye ait olan kıyı alanlarının belediyeye devri için protokol imzalandı. Protokole imza Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Varoğlu tarafından atıldı.

Giresun Belediyesi sınırları içerisinde, deniz ile karayolu arasında kalan alanların belediyeye geçmesi ile ilgili yapılan çalışmaların olumlu sonuçlandığını ve iki kurum arasında protokol anlaşması yapıldığını bildiren Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu “Öncelikle protokolün şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kıyı alanlarımıza sosyal donatı amaçlı projeler uygulayacağız. Giresunumuzu her yönden daha refah ve sosyal alanların olduğu bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Bizim dönemimizde Giresun her yönden gelişen ve değişim gösteren bir şehir olacak“ dedi.

