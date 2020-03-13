Kıyı Ege Belediyeler Birliği Konak’ta buluştu

Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye belediyelerin personeli, eğitim toplantısı için İzmir’in Konak ilçesinde bir araya geldi. Toplantıda, belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukların yanı sıra denge tazminatı konusu masaya yatırıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı Konak’ta düzenlendi. Belediyeleri sayıştay denetimine hazırlama, zabıtanın görevleri, özlük hakları ve yönetmeliği, Kabahatler Kanunu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin son çıkan torba yasalar, gibi konuların ele alındığı toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ev sahipliği yaptı. Geniş katılımlı seminer sunumunu ise Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Abdurrahman Acar gerçekleştirdi. Güncel mevzuatlar hakkında üye belediye personellerine bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda Abdurrahman Acar, yeni uygulanacak merkez ve çevre belediyeler ayrımı için bir af düzenlemesi olması gerektiğini ifade ederek, “İzmir ili Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere merkez ilçe oluyor. Bunların dışındakiler ise büyükşehir ilçe belediyesi oluyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde yaptırımlar olacaktır. Sosyal dengenin sağlanabilmesi için bir af gerekiyor” dedi.

"Bütçe konusunda bir artışa gidilmedi"

Toplantıda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yirmi yılı aşkın belediye başkanlığı döneminde edindiği tecrübeleri üye belediyelerle paylaştı. Çıkarılan yönetmelikler ve kanunlarla belediyelerin görev ve sorumlulukları artarken bütçelerde bir değişikliğe gidilmediğinin altını çizen Başkan Batur, “Tüm belediyelerin en büyük sıkıntısı gelirlerinin artırılmaması. Belediye başkanlığında yirmi birinci yılımdayım. Bugüne kadar çok kanun, çok yönetmelik çıktı. Her çıkan kanunla belediyelerin yetki ve sorumlulukları artarken bütçe konusunda bir artışa gidilmedi” dedi.

"Mükafat değil zimmet olarak geri dönüyor"

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği encümeni üyesi de olan Başkan Batur, belediyelerin yetki ve gelirleri arasındaki sorunu Türkiye Belediyeler Birliğinde de görüştüklerini ve konuyu takip ettiklerini söyledi. Narlıdere Belediye Başkanlığı sırasında memurlar ile ilk toplu sözleşmeyi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözleşme sonrası Sayıştay müfettişlerinin 3 milyon TL zimmet çıkardıklarını; ancak sorunu yine kanun ve yönetmelikler ile çözdüklerini dile getirdi. Memurlar ile yapılan toplu sözleşmenin, işçilerle yapıldığı gibi serbest olması gerektiğini savunan Başkan Batur sözlerine şöyle devam etti:

"Biz geçmişte Narlıdere’de olduğu gibi şimdi de Konak’ta sosyal denge tazminatını iyi veren belediyelerdeniz; ama bunun karşılığı bize mükafat olarak değil zimmet olarak geliyor. Bu sadece CHP’li değil bütün belediyelerin sorunu. Bu bir bakış açısıdır. Belediyenin gücü varsa sendikayla birlikte sözleşmesini yapar ve buna kimsenin karışmaması gerekir. Doğru olanı da budur. Nasıl işçilerle toplu sözleşme yapılıyor, memurlarla da toplu sözleşmenin serbest olması gerekir.”

