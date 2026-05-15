Kıymet Rümeysa Tezcan, Avrupa şampiyonu

U17 Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 69 kiloda mindere çıkan Kıymet Rümeysa Tezcan, birinci turda Rus rakibi Polina Efimova’yı 7-5 mağlup etti.

Çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Simura Abdullayeva karşısında 17-6 galip gelerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsveçli rakibi Sofia Tuominen Mirkovic’i 6-4 öndeyken tuşla mağlup eden milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında U15 Avrupa Şampiyonu Letonyalı rakibi Darja Markova ile karşılaşan Kıymet Rümeysa Tezcan, mücadelede 6-1 öndeyken rakibini tuş ederek altın madalyanın sahibi oldu.

