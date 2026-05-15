Kıymet Rümeysa Tezcan, Avrupa şampiyonu

Bulgaristan’ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kıymet Rümeysa Tezcan, Avrupa şampiyonu oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 69 kiloda mindere çıkan Kıymet Rümeysa Tezcan, birinci turda Rus rakibi Polina Efimova’yı 7-5 mağlup etti.

Çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Simura Abdullayeva karşısında 17-6 galip gelerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsveçli rakibi Sofia Tuominen Mirkovic’i 6-4 öndeyken tuşla mağlup eden milli sporcu, adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında U15 Avrupa Şampiyonu Letonyalı rakibi Darja Markova ile karşılaşan Kıymet Rümeysa Tezcan, mücadelede 6-1 öndeyken rakibini tuş ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

