Ne altın, ne gümüş... Didem Soydan yatırım yapıp yıllarca unutmuş! Aklına geldiğinde zengin olmuş

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla çok konuşulan Didem Soydan bu defa katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

Katıldığı programda yıllar önce yaptığı kripto para yatırımından bahseden Didem Soydan, unutulan bir Bitcoin hesabının hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

YILLARCA UNUTTU

2012 yılında eski erkek arkadaşının tavsiyesiyle Bitcoin aldığını söyleyen Soydan, New York’a taşındıktan sonra hesabını tamamen unuttuğunu ifade etti. Yıllar sonra yeniden erişim sağladığı hesabın ise pandemi döneminde büyük bir güvence olduğunu belirtti.

2012 YILINDA YATIRIM YAPTI

Soydan, 2012 yılında o dönemki erkek arkadaşının kendisine Bitcoin’i

anlattığını ve küçük bir yatırım yaptığını söyledi.

BİTCOİN'İ OLDUĞUNU HATIRLADI

Bitcoin için bir uygulama indirdiğini belirten Soydan, kısa süre sonra New York’a taşındığını ve Türkiye’de kullandığı hattı ile telefonunu geride bıraktığını anlattı. O süreçte hesabını tamamen unuttuğunu ifade eden ünlü isim, yaklaşık dört yıl boyunca yatırımını hiç hatırlamadığını dile getirdi.

Bir akşam yemeğinde kripto para sohbeti açılınca Bitcoin hesabını yeniden hatırladığını söyleyen Soydan, hesabın şifresinin eski Türk hattına bağlı olduğunu belirtti. Bunun üzerine gece yarısı kız kardeşini aradığını anlatan Soydan, eski telefonunu şarja takıp hesaba erişmeye çalıştıklarını ifade etti.

GÜNLERCE ŞİFRESİNE ULAŞAMADI

Bitcoin cüzdanını hatırlayan ancak şifresini unutan ünlü model, hesabına ulaşabilmek için günlerce uğraştıklarını söyledi.

“ABLA ZENGİN OLDUK!”

Didem Soydan, sonunda hesabına giriş yaptığında gördüğü rakam karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi:

“Sonunda sisteme giriş yapabildiğimizde ekranda gördüğümüz rakam karşısında şoke olduk. Kız kardeşim heyecandan 'Abla zengin olduk!' diye bağırdı.”

Soydan, "O bizim markamız için birçok yatırımımıza sebep oldu. Pandemide hep beraber bizi geçindirdi. Bizi namerde muhtaç etmedi. İşler güçler bittiği zaman çok büyük şeyler oldu insanların başına. İşlerini kaybettiler. İntihar edenler oldu. Hem bana hem de birçok arkadaşıma ne şanslıyım ki destek olmamı sağladı." diye konuştu.