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Kız çocuğunu istismar eden sanığa 33 yıl hapis

28.01.2021 23:08 | Son Güncelleme:
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Van’da suç tarihinde 12 yaşından küçük olan kız çocuğunu istismar eden sanığa 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2019/14350 sayılı soruşturma dosyasında suç tarihinde yaşı 12’den küçük mağdur çocuğun markete alışveriş yapmak üzere gittiği belirtilerek, “Mağdur çocuğun iş yeri sahibi şüpheli E.B.’nin yanına gittiğinde, şüphelinin mağdur çocuğa yönelik olarak nitelikli istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen iddianame ile Van 1.

Van’da suç tarihinde 12 yaşından küçük olan kız çocuğunu istismar eden sanığa 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2019/14350 sayılı soruşturma dosyasında suç tarihinde yaşı 12’den küçük mağdur çocuğun markete alışveriş yapmak üzere gittiği belirtilerek, “Mağdur çocuğun iş yeri sahibi şüpheli E.B.’nin yanına gittiğinde, şüphelinin mağdur çocuğa yönelik olarak nitelikli istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen iddianame ile Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmekte olan davanın yapılan celselerinde duruşmanın 27 Ocak 2021 tarihli duruşmasında, sanık E.B. yönünden ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 5 yıl hapis cezası ile olmak üzere neticeten 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezası ile mahkum edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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