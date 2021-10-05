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"Kız Kardeşim Projesi" Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi

05.10.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kız Kardeşim Projesi" Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında başlatılan eğitim seferberliği Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yaptığı konuşmada, program kapsamında eğitimlerin gün boyunca süreceğini söyledi.

Eğitimin ardından danışmanların kadın girişimcilerle sürekli diyalog halinde olacağını dile getiren Işıkgece, şöyle konuştu:

"Farklılaştığımız sürece ayakta kalabiliriz. Herkesin yaptığı ürünleri yaparsak fiyat savaşlarında kaybediyoruz. O nedenle farklılaşma, müşteri çözümü, müşterinin işine yarayan konulara kafamızı yoruyor ve çalışıyor olmamız gerekiyor. İşte bu konularda da vizyon katmak amacıyla danışmanlarımız devrede olacak."

Toplantıda, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Mehmet Ergün ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kız Kardeşim Projesi ile Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri'nin videoları izlendi, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Işıkgece ile il protokolü, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki Afyonkarahisar Kadın Kooperatiflerinin stantlarını gezdi.

Stantlardaki ürünleri inceleyen Işıkgece, kadınlardan bilgi aldı.

- Kız Kardeşim Projesi hakkında

Coca-Cola Vakfının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile 2015 yılından bu yana devam ettirdiği Kız Kardeşim Projesi, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje, Türkiye’de 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, on ilde bin kadın girişimciye, müşteri ilişkileri ve satış, ürün sunum ve pazarlama teknikleri, gıda güvenliği ile lojistik, finansal okuryazarlık, sosyal medya ve internet reklamcılığı, etiketleme mevzuatı, gibi konu başlıkları ile eğitimler verilmesi hedefleniyor.

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