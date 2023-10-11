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Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

11.10.2023 15:47 | Son Güncelleme:
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Bayburt merkeze bağlı Dövmekaya köyünde meydana gelen olayda, aile içi tartışmada öfkelenen M.R.K. tabancayla ateş ederek kız kardeşini öldürdü eniştesini ağır yaraladı.

Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı

Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Dövmekaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dövmekaya köyünde yaşayan M.R.K. (59) ile kız kardeşi Radiye Köse (56) ve eniştesi Muhlis Köse (63) arasında tartışma çıktı. Tabancayla ateş ederek kız kardeşi ve eniştesini yaralayan M.R.K, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından hastaneye götürürken yolda sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralılardan Radiye Köse’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Muhlis Köse’nin tedavisi devam ediyor.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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