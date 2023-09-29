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Kız kardeşinin nişanlısını öldüren ağabey ve baba tutuklandı

29.09.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız kardeşinin nişanlısını öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen ağabey ve ona yardım ettiği iddia edilen baba tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece ilçeye bağlı Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre nişanlısı, Sedat Yüksel’e telefonda erkek kardeşi Yusuf Efrahim K. ile kavga ettiğini söyledi. Nişanlısının evinin önüne giden Sedat Yüksel ile Yusuf Efrahim K. tartıştı. İki genç birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Sedat Yüksel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan katil zanlısı Yusuf Efrahim K. ile babası Murat K. ise adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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