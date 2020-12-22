YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Kız kardeşiyle tartışan ağabey annesini bıçakladı

Kız kardeşiyle tartışan ağabey annesini bıçakladı

IĞDIR HABERLERİ  | 22.12.2020 00:49 | Son Güncelleme

Iğdır’da aile içi çıkan kavga sonucu ağabey, tartıştığı kız kardeşini bıçaklamak isterken araya giren annesini bıçakladı.Edinilen bilgiye göre, Olay, geçtiğimiz günlerde Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde meydana geldi.

Iğdır’da aile içi çıkan kavga sonucu ağabey, tartıştığı kız kardeşini bıçaklamak isterken araya giren annesini bıçakladı.
Edinilen bilgiye göre, Olay, geçtiğimiz günlerde Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde meydana geldi. 5 kişilik Kayar ailesi korona virüs temaslı oldukları için ikamet ettikleri evlerinde karantina altına alındı. Karantina günlerinde ağabey Serkan Kayar, kardeşi Özgecan’ın telefonla başka biri ile mesajlaştığını gördü. Özgecan’ın mesajlaştığını gören ağabey Serkan Kaya ile kız kardeşi Özgecan arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce anne Hanım Kayar iki kardeşin arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan Serkan Kayar, kardeşi Özgecan’ın üzerine yürüdü. Bu arada olayı yatıştırmak ve iki kardeşin arasına girmek isteyen anne Hanım Kaya bıçak darbesiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Hanım Kayar’ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Serkan Kayar’ın ise tutuklandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı
1/

Iğdır Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
05:45
Sabah
07:15
Öğle
12:07
İkindi
14:29
Akşam
16:49
Yatsı
18:15
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.