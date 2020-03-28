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Kız Meslek Lisesi personelinden cerrahi maske üretimi

AYDIN HABERLERİ  | 28.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü olarak cerrahi maske üretimi yapmaya başladı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü olarak cerrahi maske üretimi yapmaya başladı. İlk etapta bin adet maske üretimi gerçekleştirecek olan personel Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine harekete geçtiklerini ifade etti.
Nazilli Merkez Pınarbaşı mahallesinde bulunan okulda bir araya gelen okul çalışanları yaptıkları bilgilendirmede; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 25.03.2020 Perşembe günü yapmış olduğu Korona virüs salgını ile ilgili halka sesleniş konuşmasında dile getirdiği ‘Ülkemiz gelişmiş üretim gücüyle, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu pek çok malzemeyi üretmekte ve kendi kendimize yetmektedir. Devlet olarak tüm kurumları üzerimize düşeni yapmakta, sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumları başta olmak üzere, bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimler, tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir’ cümlelerinden esinlenerek bu sürece destek vermek amacıyla Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edilmek üzere gönüllülük esasına dayalı personel tarafından ‘Hedef ilk etapta bin cerrahi maske’ sloganıyla cerrahi maske üretimine bugün başlanmıştır” dediler.

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