YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Kız öğrenciler bölge şampiyonu oldu

Kız öğrenciler bölge şampiyonu oldu

BİTLİS HABERLERİ  | 22.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Göldüzü Köyü Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Van’da düzenlenen turnuvada bölge şampiyonu oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığının Van’da düzenlediği Okul Sporları Yıldız Kızlar Hentbol Turnuvasında grubunda bulunan rakiplerini yenen Göldüzü Köyü Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin başarısından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Müdürlük olarak tüm okullarımızda akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve okul sporları bağlamında da çocuklarımızı hayata hazırlamada kurum olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Göldüzü Köyü Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, Van’da düzenlenen turnuvada bölge şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığının Van’da düzenlediği Okul Sporları Yıldız Kızlar Hentbol Turnuvasında grubunda bulunan rakiplerini yenen Göldüzü Köyü Ortaokulu Kız Hentbol Takımı, bölge şampiyonu olarak Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin başarısından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Müdürlük olarak tüm okullarımızda akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve okul sporları bağlamında da çocuklarımızı hayata hazırlamada kurum olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda eğitimi bir bütün olarak görüp değerlendiriyoruz. Bize her türlü desteği veren Kaymakamımız Tunahan Çil’in yanı sıra bu başarıda ekmeği geçen başta okul müdürümüzü, beden eğitimi öğretmenimizi ve bu başarıda en büyük pay sahibi olan öğrencilerimizi kutlarım” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:47
Öğle
12:30
İkindi
15:33
Akşam
18:03
Yatsı
19:19

Bitlis Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Umut Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Tatvan’da 2 günde 2 metre kar yağdı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.