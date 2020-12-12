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Kızıklı’da havuz ışıl ışıl oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

Burhaniye Kızıklı mahallesi meydanında bulunan şadırvanlı havuz Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatıyla onarılarak ışıklandırıldı.

Burhaniye Kızıklı mahallesi meydanında bulunan şadırvanlı havuz Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatıyla onarılarak ışıklandırıldı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler kırsal mahallerde ivedilikle yapılmasını istediği çalışmalar tek tek tamamlanmaya devam ediliyor.
Son olarak, Kızıklı mahallesinde köy halkının sıklıkla kullandığı kahvehanelerin ortasında atıl vaziyette duran havuz için hemen harekete geçen ekipler, havuzu onararak eksikliklerini giderdiler. Havuza su basan pompa ve boruların değişimlerini tamamlayan ekipler, su bağlantılarını yaparak havuzu aktif duruma getirdiler. Meydanda şadırvan şeklinde bulunan havuzun ışıklandırma sistemini de yapan Fen İşlerine bağlı teknisyenler havuzun içinde ışıklandırma sistemi kurarak havuzun geceleri ışıl ışıl yanmasını sağladılar. Şadırvan havuz etrafında mahallelinin hoşça vakit geçirmesi için düzenlenirken, vatandaşlara hizmet etmeye başladı. Kırsal mahallelerde yapılması gereken projeleri önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Kızıklı mahallemizde atıl vaziyette duran havuzumuzun yenilenmesi için gelen talepleri yerine getirmek için hemen çalışmalara başlayarak hızlı bir çalışmayla tamamladık. Mahalleli artık kahvehanelerde ve meydanda hoş vakit geçirecek. Hizmetlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

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