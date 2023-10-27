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Kızıl akbaba 3 ay sonra yeniden özgür

27.10.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin bulunan kızıl akbaba, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bilinçsiz avcılar tarafından vurulduktan sonra YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yabani hayvanlar, veteriner hekimlerinin gerçekleştirdiği ameliyatlarla sağlığına kavuşuyor. Avcıların hedefi haline gelen, doğa koşulları nedeniyle yaralanan ya da hastalanan hayvanlar tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri ile duyarlı vatandaşlarca merkeze getirilerek tedavi edilen kızıl akbaba, Erek Dağı eteklerinde, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, DKMP Van İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı ve DKMP personelinin katılımıyla doğaya salındı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van’ın Bahçesaray ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilen kızıl akbaba 3 aydır merkezde tedavi ediliyordu. Bugün itibarı ile tedavisi tamamlanan kızıl akbabayı DKMP Van Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Yetkililerle birlikte daha önce de tedavi edip doğaya saldığımız akbabaların 9’uncusu bu. 2 sakallı akbaba, 2 kara akbaba, 3 kızıl akbabayı doğaya saldık. Son olarak da bu kızıl akbabayı doğaya saldık" dedi.

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