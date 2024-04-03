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  4. Kızıl eğrelti otları Kızılırmak Delta'sında su yüzeylerini kapladı

Kızıl eğrelti otları Kızılırmak Delta'sında su yüzeylerini kapladı

AA AA
03.04.2024 11:57
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yayılış gösteren kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides), deltadaki su yüzeylerini kızıla bürüdü.

Suda yaşayan bir tür eğrelti otu olan kızıl eğrelti otu baharla birlikte deltadaki su yüzeylerini kapladı.

Kızıl rengin hakim olduğu sulak alanlarda beyaz su papatyalarının da açmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri konumunda.

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde yer alan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bugüne kadar 365 kuş türü görüldü.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

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