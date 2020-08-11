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Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılına karşı 80 hektar sahada havadan mücadele

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliğinde Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılı ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.Ormanlık alanda yaprakları yiyen kızıl kuyruklu kayın tırtılı ile mücadele, biyoinsektisit ilaç olan Bacillus Thuringiensis ile yapılan ilaçlama çalışması ile sürüyor.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefliğinde Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılı ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.
Ormanlık alanda yaprakları yiyen kızıl kuyruklu kayın tırtılı ile mücadele, biyoinsektisit ilaç olan Bacillus Thuringiensis ile yapılan ilaçlama çalışması ile sürüyor. Gryocopter hava aracı ile yapılan mücadele çalışması İnegöl Yenice Dostum Tesislerinde Domaniç Orman İşletme Şefi Mücahit Keskin tarafından takip edilirken, havadan uçuş gözlemlemesi Kocayayla Orman Deposundan Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç ve beraberindeki ekip ile gerçekleştirildi.
Gryocopter hava aracında bulunan püskürtme aparatı ile kayın ağaçlarına yapılan ilaçlama çalışması, Domaniç İnegöl sınırında bulunan Kocayayla mevkiinde 80 hektar sahada uygulandı. Yüzde 50 ‘si su, yüzde 50 ‘si ilaç karışımlı 150 litre Bacillus Thuringiensis, Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılına karşı püskürtülürken, ilacın ağaç yapraklarına kadar indiği gözlemlendi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün ormanları gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak ve ormanların sağlığını korumak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kızıl Kuyruklu Kayın Tırtılına karşı mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini, önümüzdeki günlerde de yerden araçlarla püskürtme yöntemi ile ilaçlama çalışması yapılacağını belirtti.

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