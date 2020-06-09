Kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı ışık tuzakları kuruldu

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Domaniç İşletme Şefliği’nde ’kızıl kuyruklu kayın tırtılı’ ile mücadele kapsamında kurulan ışık tuzaklarını yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Hasan Keskin; arazi çalışması öncesi kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı Bacillus Thuringiensis ile havadan nasıl mücadele yapılacağı konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü OZM Şube Müdürü Özden Açıcı, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü OZM Şube Müdür Vekili Cihan Köse, Domaniç Orman İşletme Müdürü Ekrem Oruç ve Orman İşletme Şefi Mücahit Keskin’in katılımı ile Domaniç İşletme Şefliği Kocayayla Orman Deposu Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda; böceğin yayılışının daha da genişlememesi ve zararlının popülasyonunun düşürülmesi amacıyla yapılan çalışmalar üzerinde duruldu ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra heyet ile beraber kızıl kuyruklu kayın tırtılına karşı kurulan ışık tuzakları ile yakalanan kelebek miktarını gözlemleyen Müdür Hasan Keskin, kelebeklerin tuzak etrafında ve civar ormandaki ağaç gövdeleri ve yapraklarında yumurta bırakıp bırakmadığını inceledi.

Müdür Keskin, kızıl kuyruklu kayın tırtılı ile Kütahya ormanlarında potansiyel bir tehdit olmadan mücadele çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Sadece iki ışık tuzağının ağaç kısmında kızıl kuyruklu kayın tırtılının yumurtalarını gördük. Etraftaki Kayın ağaçlarının tepe kısımlarında, kelebeklerin yumurta bırakıp bırakmadığına bakabilmek için farklı boylarda deneme ağaçları kestik. Yapılan kontrollerde yumurtalarda herhangi bir yoğunluğa rastlanmadı. Bu bizler için sevindirici. Ormanlarımızı gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak ve ormanların sağlığını korumak için elimizden geleni yapıyor ve mücadelemizi sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Keskin, tırtıla karşı Bacillus Thuringiensis ile mücadele için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, tırtılın artış ve yayılışını kontrol altına almayı planladıklarını dile getirdi.

