Kızıl pandalar ailenin yeni üyelerine kavuştu

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kıroğlu, AA muhabirine, 2 kızıl pandanın 2014 yılından bu yana hayvanat bahçesinde bulunduğunu belirterek, bu hayvanların neslinin tehlike altında olduğunu anımsattı.

Kızıl pandaların dünyada popülasyonlarının Nepal'de bulunduğunu anlatan Kıroğlu, hayvanat bahçesine 2014 yılında 3 dişi kızıl pandanın geldiğini kaydetti.

Kıroğlu, buradaki bakıcı ve veterinerlerin kızıl pandaların bakımlarının nasıl olduğunu öğrendiğini söyleyerek, "Bizim için bir öğrenme süreci oldu. Bize yine yurt dışından bir hayvanat bahçesinden bir erkek kızıl panda geldi. Bunun üzerine biz 2 dişi kızıl pandamızı Bursa Hayvanat Bahçesine verdik. Burada bir çift olarak kızıl pandalar kaldı. Bir süre beraber yaşadılar ve birbirlerine alıştılar. Şimdi onların 2 dişi yavrusu oldu. Şimdi yeni üyelerimiz onlar oldu, 4 kişilik bir aile oldular." diye konuştu.

Kıroğlu, yavruların sağlıklarının sürekli takip edildiğine değinerek, kızıl pandaları korumak için Nepal'de uluslararası bir koruma kuruluşunun olduğunu bildirdi.

- "Ziyaretçilerimiz yavru kızıl pandaları ağustos ayı sonu gibi görebilecekler"

Kendilerinin de burada kızıl pandaların neslinin devamı için çalıştıklarını dile getiren Kıroğlu, yavruların kapalı alanda kaldığını, annelerinin onları bahçeye çıkarmadığını söyledi.