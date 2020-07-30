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Kızıl pandalar ailenin yeni üyelerine kavuştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Zengin tür çeşitliliğiyle öne çıkan Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl panda ailesine, yeni iki üye katıldı - Hayvanat bahçesinin genel müdür yardımcısı Sinan Kıroğlu: - "Kızıl pandalar sürekli doğan ve üreyen hayvanlar değil. Senede bir kere çiftleşme dönemleri oluyor. O yüzden bu doğum nadir rastlanan bir durum. Bu pandemi döneminde de bunu yaşamamız güzel oldu"

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - "Türkiye'nin canlı gen bankası" olarak anılan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, koruma altında bulunan kızıl pandaların yavruları hayata gözlerini açtı.

Dünyada popülasyonları Nepal'de bulunan kızıl pandaların sayısının artırılması amacıyla 2014 yılında 2 kızıl panda verilen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, bu hayvanların sayısı doğan 2 yavruyla 4'e yükseldi.

Doğan iki dişi yavru, zengin tür çeşitliliğiyle öne çıkan hayvanat bahçesindeki bakıcı ve veterinerlerin özel ilgisiyle sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

İsimlerinin henüz koyulmadığı iki kızıl pandayı ziyaretçilerin, ağustos ayı sonunda görebileceği ön görülüyor.

- "4 kişilik bir aile oldular"

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kıroğlu, AA muhabirine, 2 kızıl pandanın 2014 yılından bu yana hayvanat bahçesinde bulunduğunu belirterek, bu hayvanların neslinin tehlike altında olduğunu anımsattı.

Kızıl pandaların dünyada popülasyonlarının Nepal'de bulunduğunu anlatan Kıroğlu, hayvanat bahçesine 2014 yılında 3 dişi kızıl pandanın geldiğini kaydetti.

Kıroğlu, buradaki bakıcı ve veterinerlerin kızıl pandaların bakımlarının nasıl olduğunu öğrendiğini söyleyerek, "Bizim için bir öğrenme süreci oldu. Bize yine yurt dışından bir hayvanat bahçesinden bir erkek kızıl panda geldi. Bunun üzerine biz 2 dişi kızıl pandamızı Bursa Hayvanat Bahçesine verdik. Burada bir çift olarak kızıl pandalar kaldı. Bir süre beraber yaşadılar ve birbirlerine alıştılar. Şimdi onların 2 dişi yavrusu oldu. Şimdi yeni üyelerimiz onlar oldu, 4 kişilik bir aile oldular." diye konuştu.

Kıroğlu, yavruların sağlıklarının sürekli takip edildiğine değinerek, kızıl pandaları korumak için Nepal'de uluslararası bir koruma kuruluşunun olduğunu bildirdi.

- "Ziyaretçilerimiz yavru kızıl pandaları ağustos ayı sonu gibi görebilecekler"

Kendilerinin de burada kızıl pandaların neslinin devamı için çalıştıklarını dile getiren Kıroğlu, yavruların kapalı alanda kaldığını, annelerinin onları bahçeye çıkarmadığını söyledi.

Kıroğlu, yavru kızıl pandaların yavaş yavaş bahçede dolanmaya başlayacaklarını belirterek, "Ziyaretçilerimiz de yavru kızıl pandaları ağustos ayı sonu gibi görebilecekler. Biz yavruların yanlarına girmiyoruz. Onları rahatsız etmiyoruz. Haftalık kontrolleri yapılıyor. Kızıl pandalar eğer stresli ve huzursuz olurlarsa üremiyorlar. Bu aslında onların burada rahat ve huzurlu olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kızıl panda nüfusunun dünyada doğal hayatta 10 binin altına düştüğünü anlatan Kıroğlu, bu nedenle bu hayvanların hayvanat bahçelerinde huzurlu olmasının çok değerli olduğuna dikkati çekti.

Kıroğlu, bünyelerindeki kızıl pandanların hayvanat bahçelerinde doğup büyüyen hayvanlardan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaban hayatta sayıları azaldığı için ekstra önlemlerin alınması gerekiyor. Bu yüzden sayıları da yeterli bir şekilde üremiyor, sayıları da giderek azalıyor. Bu yüzden bu hayvanların hayvanat bahçelerinde doğması ve büyümesi çok önemli. Kızıl pandalar sürekli doğan ve üreyen hayvanlar değil. Senede bir kere çiftleşme dönemleri oluyor. O yüzden bu doğum nadir rastlanan bir durum. Bu pandemi döneminde de bunu yaşamamız güzel oldu."

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