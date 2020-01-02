Kızılaslan’dan ‘resmi ilan’ fiyatlarına yapılan zama tepki

Resmi ilan ücretlerine 2020 yılı için yapılan düzenlemeler resmi gazetede yayınlandı. Yapılan son düzenleme ile yerel gazeteler için resmi ilanın bir santimetrekaresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 15 TL’den bu yıl 17 TL’ye yükseltildi. Gaziantep Güneydoğu Gazeteciler Derneği Başkanı ve Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, açıklanan rakamlara tepki göstererek, “Zaten hacizler sebebiyle Gaziantep’te resmi ilan haklarını alamayan 10 gazete bir de bu komik artışla karşılaştı. Olması gerekenin çok altında kalan bu rakamları doğru bulmuyoruz ve gözden geçirilmesini istiyoruz” dedi.

İlan bedellerinde yapılan artışın yerel gazetelerin yarasına merhem olamayacağını belirten Kızılaslan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ali Şahin, Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Milletvekilleri Sermet Atay ve Muhittin Taşdoğan, CHP Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan ile İYİ Parti Milletvekili İmam Hüseyin Filiz’i bu konuda hassasiyet göstermeye davet etti.

“Yerel basının fişi çekildi”

Kızılaslan, yerel basının birçok sorunla baş etmeye çalıştığını anımsatarak, “Geçmişte yapılan düzenlemelerle zaten birçok ilanın yerel gazetelere dağıtımı durdurulmuştu. 2020 yılı için yapılan artış ayakta kalmak için mücadele veren yerel basın için anlamlı değildir, hatta beklentileri kesinlikle karşılamamıştır. 2020 yılı ilan bedellerindeki artış oranı yerel basının çöküşünü hızlandıracak düzeydedir. Olması gereken rakam 17 lira değil, en az 22 TL olmalıydı. Bir yılı aşkın süreden bu yana döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar ve akabindeki etkileri birçok iş kolunda olduğu gibi sektörümüzde de olumsuz etkilere sebep olmuştur. Yaşanan olumsuzluklara bağlı olarak yerel basına sağlanacak destek eskiye nazaran daha da önem kazanmıştır. Bu karar sonrasında can çekişen yerel basının fişi de çekilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“Artış olması gerekenin çok altında”

Kızılaslan, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ı, açıklanan artış rakamı gözden geçirmeye davet ediyoruz. Yapılan ve yapılacak düzenlemelerde, yerelin bel kemiği, halkın ve haklının temsilcisi olan yerel basının ön planda tutulması ve yaşatılması adına tedbirlerin önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Unutmayalım ki yerel basın, devleti yönetenlerle millet arasındaki köprü görevini görüyor. Yerel basının olmadığı bir ülkede devleti yönetenlerle millet arasındaki köprü yıkılmış demektir. Bunun olmasını bizim kadar devleti yönetenlerin de tasvip etmeyeceğine inanıyoruz. Sanayi kenti Gaziantep’te dahi 10 gazete SGK ve Maliye hacizleri ile karşı karşıya kaldığı ve resmi ilanlarının durdurulduğu bir ortamda açıklanan rakam sıkıntıların çözümüne katkı sağlamayacaktır. Bizler sessizlerin sesi olmaya devam edeceğiz, ancak güncellenecek desteklerle ayakta daha dik durmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kızılaslan, yerel basının sorunlarına çözüm yolunda adım atılmaması halinde 100’lerce basın çalışanının işsiz kalacağını da sözlerine ekledi.



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