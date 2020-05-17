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Kızılay 65 yaş üstü vatandaşlara 1500 adet çiçek dağıttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.05.2020 19:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, 65 yaş üstü vatandaşlara sahil bandında 1500 adet çiçek, maske ve su dağıtımı gerçekleştirdi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, 65 yaş üstü vatandaşlara sahil bandında 1500 adet çiçek, maske ve su dağıtımı gerçekleştirdi.
Kdz. Ereğli’ de Koronavirüs sebebi ile yaklaşık 2 aydır evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı. 12.00 ila 18.00 saatleri arasında sokağa çıkma hakları olan vatandaşlara Türk Kızılay’ı Ereğli Şube başkanlığı tarafından sahil bandında çiçek, maske ve su dağıttı. Yapılan etkinlikle ilgili olarak açıklamada bulunan Türk Kızılay’ı Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer “Yaklaşık 2 aydır ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan Koronavirüs sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Kızılay olarak iki haftadır onların yanında oluyoruz. Geçen hafta anneler gününe denk gelmesi ile güzel bir atmosfer oluşmuş, onlara yine ikramlarımız olmuştu. Bu hafta yine bu zorlu süreçte sokağa çıkmalarında bu güzel havada onların yanında olmak istedik. Onlara bugün su, maske, eldiven ve canlı çiçek ikramımız oldu. Özellikle menekşe ve saksı çiçeklerimiz onlar tarafından çok ilgi gördü. Bu da bizleri çok mutlu etti. 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan beklentimiz sosyal mesafeye ve kurallara uysunlar. Bu zorlu süreci hep beraber atlatmış olalım. Bu süreçte de Kızılay olarak vatandaşlarımızın ve büyüklerimizin her zaman yanındayız” dedi.

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