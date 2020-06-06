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Kızılay bu kez maske dağıtımı için sahada

ADANA HABERLERİ  | 06.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

Dünyayı saran korona virüs ile mücadele süresince sahadan ayrılmayan Türk Kızılay Adana Şubesi gönüllüleri, bu kez normalleşme sürecinde vatandaşa maske dağıttı.Adana’nın Seyhan ilçesinde Kuruköprü, Kocavezir ve Küçüksaat esnafına maske dağıtımı yapan gönüllüler, sosyal mesafe hatırlatması yapmayı da ihmal etmiyor.Dükkanlar, taksiciler ve seyyar satıcılara maske takmanın halk sağlığı için önemini hatırlatan Kızılay ekibi toplam 750 esnafın gönüllerine dokundu.Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, salgını önleme çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.Saygılı, "Korona virüs salgını başladığından beri Adana’nın kalabalık ve risk oluşturan çok çeşitli bölgelerinde maske dağıtımı yapıldı ve dağıtımlarımız devam ediyor.

Dünyayı saran korona virüs ile mücadele süresince sahadan ayrılmayan Türk Kızılay Adana Şubesi gönüllüleri, bu kez normalleşme sürecinde vatandaşa maske dağıttı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde Kuruköprü, Kocavezir ve Küçüksaat esnafına maske dağıtımı yapan gönüllüler, sosyal mesafe hatırlatması yapmayı da ihmal etmiyor.
Dükkanlar, taksiciler ve seyyar satıcılara maske takmanın halk sağlığı için önemini hatırlatan Kızılay ekibi toplam 750 esnafın gönüllerine dokundu.
Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, salgını önleme çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.
Saygılı, "Korona virüs salgını başladığından beri Adana’nın kalabalık ve risk oluşturan çok çeşitli bölgelerinde maske dağıtımı yapıldı ve dağıtımlarımız devam ediyor. Amacımız hem esnafımızın maske ihtiyacını karşılamak, hem de normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde rehavete kapılmamamız gerektiğini hatırlatmak oluyor. Sosyal mesafeyi korumak, maske takmak ve kişisel hijyeni sağlamak hepimizin hala uyması gereken kurallar arasında” dedi.

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Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
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