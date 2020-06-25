Kızılay deprem bölgesinde

Van’ın Saray ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay ekibi bölgede çalışmalarına başladı.

Saray, Özalp ve Gürpınar ilçesine bağlı mahallelerin hasar gördüğü deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Depremin hemen ardından bölgeye giden Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu, “Kızılay olarak şu an deprem bölgesindeyiz. Bu mahallede 2 ev yıkılırken, 55 civarında ev ise hasarlıdır. İkram araçlarımız bölgeye geldi. Ailelerimizi ve çocuklarımızı doyuracağız. Akşam da yemek ve çorba gelecek. Onları dağıtacağız. Çok şükür ciddi bir şey yok. 5 yaralı var. Kızılay olarak geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

