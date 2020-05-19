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Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.05.2020 10:05 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi, Dicle ilçesinde ihtiyaç sahibi 130 aileye gıda kolisi ve 42 ihtiyaç sahibi aileye ise 400 liralık nakit yardımında bulundu.Dicle’de 172 aileye ulaşan Kızılay Diyarbakır Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor.

Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi, Dicle ilçesinde ihtiyaç sahibi 130 aileye gıda kolisi ve 42 ihtiyaç sahibi aileye ise 400 liralık nakit yardımında bulundu.
Dicle’de 172 aileye ulaşan Kızılay Diyarbakır Şubesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Kızılay, özellikle Ramazan yardımları ile zengin ve varlıklı insanlarla, fakir ve muhtaç insanlar arasında adeta bir köprü oluşturuyor. Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, Kızılay’ın kurulduğu günden bu güne kadar toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlar beslenme yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlendiğini söyledi.
Kızılay Diyarbakır Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çeleb ise "Ramazan ayı dolayısıyla önceden yapılan bir çalışma sonucu tespit edilen yoksul ailelere yardım kolileri hazırladık. Diyarbakır Kızılay olarak, Dicle Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Diyanet Vakfı ve STK’larla birlikte tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, Dicle ilçesinde de 130 aileyi evlerinde ziyaret edip gıda kolisi, kavurma, çocuk kiti, alışveriş kartları bebek bezleri ve un torbaları yardımı yapıldı. Aynı zamanda Dicle’de toplamında 42 aileye liralık nakit destek verildi. Çocukların ve ailelerin sevinçlerine şahit olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlara ve bağışçılara teşekkür ederiz" dedi.

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