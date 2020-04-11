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Kızılay Esenler’de ekmeği vatandaşın kapısına götürdü

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul’da, Kızılay gönüllüleri Esenler’de sahaya çıkarak ekmekleri vatandaşın kapısına kadar götürdü.

Korona virüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul’da, Kızılay gönüllüleri Esenler’de sahaya çıkarak ekmekleri vatandaşın kapısına kadar götürdü. Ekipler ücretsiz ekmekleri kimi vatandaşın kapısına götürürken kimisinin de sepetine bıraktı.
Korona virüs salgını dolayısı ile 48 saatliğine uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağına İstanbul’da bulunan vatandaşlar gece saatlerinden itibaren uymaya başladı. Esenler’de yasak dolayısı ile dışarı çıkamayan vatandaşların yardımına ise Kızılay gönüllüleri yetişti. Bir hayırsever tarafından ücretsiz olarak bağışlanan ekmekler, gönüllü çalışanlar tarafından vatandaşın kapısına kadar götürüldü. Ekipler sokak sokak gezerek ekmekleri balkondan seslenen vatandaşların kimisinin kapısına bıraktı kimisinin ise sepetine koydu. Esenler Belediyesi’nin de destek verdiği ekmek dağıtımı gün boyunca devam etti. Vatandaşlar ise hizmetten ötürü memnun kaldıklarını belirterek çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Çalışmalar kapsamında gün boyunca 10 bin ekmek dağıtıldığı öğrenildi.

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