YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kızılay Foça Şubesi Başkanı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı

Kızılay Foça Şubesi Başkanı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı

İZMİR HABERLERİ  | 14.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, ilçede toplanan bağış ve yardımların yine ilçe dahilindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, kuruluş amaçlarına uygun ve tamamen gönüllü olarak görev yaptıklarını, bu nedenle vatandaşların kötü gün dostu Kızılay konusunda duyarlı olmasını istedi.Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, 2019 yılında Foça şubesine 22 bin 175 TL nakit bağış, 94 bin TL şartlı nakit bağış, 25 bin 550 TL değerinde 293 adet yardım paketi bağışlandığını, gezi ve yemeklerden 21 bin 440 TL, vekalet kurban bedeli olarak da 10 bin 550 TL olmak üzere 173 bin 715 TL gelir elde ettiğini, ayrıca genel merkez ve İzmir şubesinden giyim, gıda kolisi, kavurma, kurban eti, gıda kartı ve Ramazan ayında 105 aileye zekat olarak dağıtılmak üzere 31 bin 500 TL geldiğini açıkladı.

Kızılay Foça Şubesi Başkanı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı

Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, ilçede toplanan bağış ve yardımların yine ilçe dahilindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını, kuruluş amaçlarına uygun ve tamamen gönüllü olarak görev yaptıklarını, bu nedenle vatandaşların kötü gün dostu Kızılay konusunda duyarlı olmasını istedi.
Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, 2019 yılında Foça şubesine 22 bin 175 TL nakit bağış, 94 bin TL şartlı nakit bağış, 25 bin 550 TL değerinde 293 adet yardım paketi bağışlandığını, gezi ve yemeklerden 21 bin 440 TL, vekalet kurban bedeli olarak da 10 bin 550 TL olmak üzere 173 bin 715 TL gelir elde ettiğini, ayrıca genel merkez ve İzmir şubesinden giyim, gıda kolisi, kavurma, kurban eti, gıda kartı ve Ramazan ayında 105 aileye zekat olarak dağıtılmak üzere 31 bin 500 TL geldiğini açıkladı. Dileyen vatandaşların şubeye gelerek sözlü ya da yazılı ayrıntılı olarak bilgilendirildiğini belirten Yeşilkaya, elde edilen ayni ve nakdi gelirlerin ailelere, öğrencilere, mahkumlara; giysi, nakit, gıda kartı, gıda yardımı, iki hastanın ameliyat masraflarına destek, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına gezi gibi çeşitli şekillerde ulaştırıldığını ifade etti.

"Yardımların önünü kesiyorlar"
Muharrem Yeşilkaya, “Foça’da aldığımız bağış ve yardımlar hiç bir şekilde Kızılay Genel Merkezine gönderilmemektedir. Kızılay hakkında sosyal medya ve basında çıkan nahoş haber ve iddialar nedeniyle, Kızılay’a yardım yapmayacağını, hatta kan bağışında bulunmayacağını belirtenler bilsinler ki yardıma muhtaç ailelere, parasızlık nedeniyle okulunu dondurmak ya da bırakmak zorunda kalan öğrencilere yapılacak yardımların önünü kesiyorlar. Yarın bir hastanıza kan lazım olduğunda ne yapacaksınız? Kan bağışı insani ve milli bir görevdir. Ortada bir suç ve suçlu varsa devlet ya da mahkemeler gereğini yapacaktır. Bu durum konusunda bilgim olmadığı için bir şey söyleyemesem de ilçemizde yapılan bağışların ilçemiz dışına çıkmadığını ve çıkmayacağını halkımızın bilmesinde yarar olduğuna inanıyorum. 1974 yılından beri fahri olarak dahil olduğum Kızılay Foça Şubesi faaliyetlerini kendi aracımla, gece gündüz demeden, hiçbir ücret almadan ve Allah rızası için yaptığımın bilinmesini isterim. Yardım ve bağışlarınız devam ettikçe bende aynı duygularla bu çalışmaların içinde olacağım. Takdir halkımızındır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

OSM’de, ‘Tük Sinemasının Ahvali’ isimli söyleyişi gerçekleşecek

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

İzmir Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
06:35
Sabah
07:57
Öğle
13:31
İkindi
16:27
Akşam
18:54
Yatsı
20:11

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Bahar Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Evin Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hilmi Arda son yolcuğuna uğurlandı

Hilmi Arda son yolcuğuna uğurlandı

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe evine döndü

Göztepe evine döndü

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

İş Adamını Öldüren Çete Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.