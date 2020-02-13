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Kızılay Genel Müdürü Altan’dan Malatya’ya ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 13.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr.

Kızılay Genel Müdürü Altan’dan Malatya’ya ziyaret

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Umut Yalçın ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Aydın Baruş’u ziyaret ederek, Malatya Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.
Kızılay’ın sürdürdüğü yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak değerlendirmelerde bulunan Dr. İbrahim Altan ile beraberindeki Kızılay yetkililerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Baruş, çalışmalarında başarılar diledi.
Dr. İbrahim Altan, ilgisi ve misafirperverliği ile Kızılay’ın Malatya’daki faaliyetlerine desteği dolayısıyla Vali Baruş’a teşekkür ederek “Kızılay Arşivi Belgelerinde Afetler” isimli kitabı takdim etti.

Kızılay Genel Müdürü Altan’dan Malatya’ya ziyaret

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