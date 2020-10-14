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Kızılay gönüllüleri, 8 yaşındaki Ali Baran’ın hayalini gerçekleştirdi

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Tunceli’de Türk Kızılay ekipleri, 8 yaşındaki Ali Baran Tosun’un hayalini gerçekleştirdi, şövalye, resim defteri ve çizim aletleri hediye ederek kara kalem çizimi konusunda eğitim vermeye başladı.Türk Kızılay Tunceli Şubesi ekipleri Kızılay Haftası öncesinde sahada yaptığı çalışma ile bin 868 genç ve çocuğa çeşitli okuma kitapları ulaştırdı.

Tunceli’de Türk Kızılay ekipleri, 8 yaşındaki Ali Baran Tosun’un hayalini gerçekleştirdi, şövalye, resim defteri ve çizim aletleri hediye ederek kara kalem çizimi konusunda eğitim vermeye başladı.
Türk Kızılay Tunceli Şubesi ekipleri Kızılay Haftası öncesinde sahada yaptığı çalışma ile bin 868 genç ve çocuğa çeşitli okuma kitapları ulaştırdı. Bu sırada Kızılayın gönüllü ekipleri, 8 yaşındaki Ali Baran Tosun’un resim yapmayı sevdiğini öğrendi. Bunun için harekete geçen ekipler, Ali Baran’a şövalye, resim defteri ve çizim aletleri hediye etti. Ayrıca, Kızılay gönüllerinden Onur Acar’da Ali Baran’a çizimlerini geliştirme konusunda eğitim vererek yardımcı olmaya başladı. Çizilecek resimlerle kısa süre içerisinde sergi açılmasının da hedeflendiği aktarıldı.
Kızılay Haftası öncesi bin 868 çocuk ve gence ulaşıp okuma kitapları dağıttıklarını belirten Genç Kızılay Tunceli Başkanı Ferhat Güven,” Aynı zaman da şuan 60 kardeşimizin hayalini gerçekleştirdik. Dört bir yanımızda saklı olan duayı alabilmenin, nasihati dinleyebilmemin çabasıyla 29 Ekim’e kadar bu çabamızı sürdüreceğiz. Şube Başkanımız Gökhan Arasan’ın talimatları doğrultusunda İl merkezimizden yola çıkarak tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza başladık. Kızılay Genel Başkanımız Kerem Kınık ve Genç Kızılay Genel Başkanımız Emre Ko ile tüm hayırsever insanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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