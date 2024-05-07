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Kızılay Gönüllüleri okul bahçesini renklendirdi

İHA İHA
07.05.2024 15:14
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir ilkokulun bahçesi, Türk Kızılay Manisa gönüllüleri tarafından oyun alanları çizilerek boyandı.

Kızılay Gönüllüleri okul bahçesini renklendirdi

Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de katılarak gönüllülerle oyun alanlarını boyadı.

Organize Sanayi İlkokulu bahçesi öğrenciler için geleneksel oyun alanları çizilerek, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi gönüllüleri tarafından boyandı. Okul öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte, Kızılay ekipleri tarafından çay, çorba, kek, çubuk kraker ve bisküvi dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel yaptığı açıklamada, Geleceğin emanet edileceği gençler için, Türk Kızılay olarak her zaman hizmet etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kızılay’ın hayırseverlerin desteği ve Gönüllülerin emeği ile çok güçlü olduğunu aktaran Gürsel, "Türk Kızılay olarak hayatın her alanında bulunup, insanlık için hizmet etmeye aralıksız olarak devam ediyoruz. Sadece afet ve zor zamanlar için değil, her zaman milletimizin yanındayız. Organize Sanayi İlkokulu’ndan oyun alanlarının boyanması talebi geldiğinde gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek çalışmalara başladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin boya desteği, gönüllülerimizin emeği ile okul bahçemizi öğrenci kardeşlerimiz için daha renkli bir hale getirdik. Etkinlikte emeği geçen, destekte bulunan herkese çok teşekkür ederim." dedi.
Öte yandan, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de okul bahçesinde Kızılay gönüllülerini ziyaret ederek birlikte oyun alanlarını boyadı.

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