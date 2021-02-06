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Kızılay gönüllüsü gençler sokakta maske dağıttı

06.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Maske kullanımı için Kızılay Düzce Şubesi gönüllüleri harekete geçti.

Maske kullanımı için Kızılay Düzce Şubesi gönüllüleri harekete geçti. Gönüllüler, Düzce’nin en yoğun cadde ve sokaklarında vatandaşlara maske dağıttı.
Korona virüs ile hayatımıza giren maske kullanımı mutasyona uğrayan Covid-19 ile önemini daha da artırdı. Türk Kızılay’ı Düzce Şubesi de bu kapsamada harekete geçti. Kızılay Gönüllüsü gençler ellerine aldıkları maske dolu sepetlerle şehirde yayaların en yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske dağıttı. Büyük küçük herkese hazırlanan maskeleri dağıtan gençler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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