YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kızılay Haftası kutlanıyor

Kızılay Haftası kutlanıyor

31.10.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte, "İyilik sensiz olmaz" sloganıyla vatandaşlar, Türk Kızılayı'na destek olmaya davet edildi

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılayı gönüllüleri farkındalık oluşturmak için kent merkezinde yürüyüş düzenledi.

Gönüllülük temasının işlendiği bu yılki Kızılay Haftası'nda Türkiye'nin 81 şehrinde eş zamanlı düzenlenen Kızılay Haftası yürüyüşü, Konya'da Kılıçarslan Meydanı'nda başladı.

Kırmızı yelekleri giyen 500 kadar gönüllünün Ankara Caddesi, Alaaddin Caddesinden Mevlana Caddesine devam eden yürüyüşü, Kayalı Park Meydanı'nda son buldu. Güzergah boyunca yollar polis tarafından araç trafiğine kapatılırken, yürüyüşe katılanlar "İyilik sensiz olmaz" sloganları atarak vatandaşları Türk Kızılayı'na destek olmaya davet etti.

Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kızılay, 153 yıldır iyilik dağıtan bir kuruluştur. Kesintisiz olarak iyilik hizmetini devam ettiren bu kuruluşuz, bu yıl 'gönüllü ol' temasıyla 'iyilik sensiz olmaz' düsturuyla yola çıktık. İnşallah gönüllülerimizle beraber nice 150 yıl daha iyilik yapmaya devam edecek. İnşallah gönüllü ordusuyla Türkiye'nin her tarafını, her köyünü, mahallesini bir ağ gibi saracağız. Amacımız her sokakta, her semtte, her bölgede, yüzlerce gönüllü ordusu oluşturarak hizmete devam etmektir." dedi.

Ayrıca Konyalılara çağrıda bulunan Şube Başkanı Üzülmez, "Bu iyilik ordusuna katılın, iyilik sizsiz olmaz, iyilik Konyalısız olmaz. Bütün Konyalı hemşerilerimize iyilik sensiz olmaz diyorum." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda yürüyüşe katılan vatandaşlara halka tatlısı ikramı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Konya'da üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptıKonya'da üniversiteliler elektromobil ve hidromobil kategorisinde iki otomobil yaptı

Konya Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
12:39
İkindi
15:33
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Pazar

İplikçi Eczanesi
Karatay
Acay Eczanesi
Selcuklu
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Çelik Eczanesi
Selcuklu
Hekimoğlu Eczanesi
Selcuklu
İlaçevi Eczanesi
Selcuklu
Tuna Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.