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Kızılay, ihtiyaç sahiplerinin yanında

AMASYA HABERLERİ  | 24.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımı gerçekleştiriliyor.Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği’nin gönüllü gençleri tarafından yeni tip korona virüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan, yevmiyeci çalışan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımları götürüldü.“Bu hilâl bugünler için var”Çalışmalarına destek için bağış beklediklerini belirten Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği Koordinatörü İskender Doğru, “Bu hilâl bugünler için var ise bizsiz olmaz diyen gönüllü üyelerimiz ile birlikte korona virüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan ve yevmiyeci çalışan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda bohçalarımızı dağıtmaya devam ediyoruz.

Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımı gerçekleştiriliyor.
Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği’nin gönüllü gençleri tarafından yeni tip korona virüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan, yevmiyeci çalışan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımları götürüldü.

“Bu hilâl bugünler için var”
Çalışmalarına destek için bağış beklediklerini belirten Türk Kızılay Merzifon Temsilciliği Koordinatörü İskender Doğru, “Bu hilâl bugünler için var ise bizsiz olmaz diyen gönüllü üyelerimiz ile birlikte korona virüs salgını nedeniyle iş yeri kapanan ve yevmiyeci çalışan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda bohçalarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza destek olmak için bağışlarınızı bekliyoruz” dedi.

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