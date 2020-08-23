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Kızılay ile gençler sporda el ele

MANİSA HABERLERİ  | 23.08.2020 12:12 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Yunusemre Şube Başkanlığı ‘Şenlendirme’ uygulamaları kapsamında Yunusemre ilçesinde bulunan yaşları 9-15 arası olan çocukların yaz dönemi boyunca farklı spor aktivitelerinde yer almalarını sağlamak amacıyla ‘Kızılay ile gençler sporda el ele’ projesi başlattı.Türk Kızılayı Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Kızılay ile gençler sporda el ele’ projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş yüzme eğitmeni 10 Ağustos tarihinden 1 Eylül tarihine kadar haftada iki gün gençlere ücretsiz yüzme dersi vermeye başladı.Türk Kızılayı Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kızılay, Kurumsal sosyal rol ve sorumluluklarını toplumsal bir şenlendirme sağlamak üzere, şube ve temsilcilikleri aracılığı ile Türkiye’de çoklu disipliner çalışma ve entegre hareket etme konusunda çok önemli ihtiyaçların oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak; gönüllüler, yerel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında organik bir bağ kurulmasında kritik bir konuyu ele almış, 2030 Kızılay vizyon ve stratejik hedefleri ile uyumlu, tüm tarafların işbirliği ve elbirliği ile ‘Toplumsal dayanışma’ stratejik amacına göre hareket ederek Şenlendirme uygulamalarına başlamıştır.

Türk Kızılayı Yunusemre Şube Başkanlığı ‘Şenlendirme’ uygulamaları kapsamında Yunusemre ilçesinde bulunan yaşları 9-15 arası olan çocukların yaz dönemi boyunca farklı spor aktivitelerinde yer almalarını sağlamak amacıyla ‘Kızılay ile gençler sporda el ele’ projesi başlattı.
Türk Kızılayı Yunusemre İlçe Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Kızılay ile gençler sporda el ele’ projesi kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş yüzme eğitmeni 10 Ağustos tarihinden 1 Eylül tarihine kadar haftada iki gün gençlere ücretsiz yüzme dersi vermeye başladı.
Türk Kızılayı Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kızılay, Kurumsal sosyal rol ve sorumluluklarını toplumsal bir şenlendirme sağlamak üzere, şube ve temsilcilikleri aracılığı ile Türkiye’de çoklu disipliner çalışma ve entegre hareket etme konusunda çok önemli ihtiyaçların oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak; gönüllüler, yerel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında organik bir bağ kurulmasında kritik bir konuyu ele almış, 2030 Kızılay vizyon ve stratejik hedefleri ile uyumlu, tüm tarafların işbirliği ve elbirliği ile ‘Toplumsal dayanışma’ stratejik amacına göre hareket ederek Şenlendirme uygulamalarına başlamıştır. Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanlığı olarak Şenlendirme uygulamaları kapsamında Yunusemre ilçesinde bulunan yaşları 9-15 arası olan çocuklarımızın yaz dönemi boyunca farklı spor aktivitelerinde yer almalarını sağlamak amacıyla ‘Kızılay ile gençler sporda el ele’ projesi başlatmış bulunuyoruz. Yunusemre Kaymakamlığı ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş yüzme eğitmenimiz 10 Ağustos tarihinden 1 Eylül tarihine kadar haftada iki gün gençlerimize ücretsiz yüzme dersi verilmektedir. Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanlığı olarak ilçemizde Şenlendirme uygulamamız ‘Unutulmayan zanaatlar’ ve ‘Kadınlar haklarını öğreniyor’ projeleri ile Kızılay olarak her yaş grubuna yönelik faaliyetlerimiz ve yardımlarımız değerli Yunusemre ilçesi vatandaşlarımızın desteği ile devam edecektir.” dedi.

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