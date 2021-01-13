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Kızılay ilk etap da 100 kişi istihdam edecek

13.01.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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Kızılay ilk etap da 100 kişi istihdam edecek

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Vagon Onarım Fabrikası yerine yapılan frefabrik konut ve çadır fabrikasında ilk etapta 100 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "5 yıllık çalışmalarla istihdam sayısının 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz” dedi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, MGC Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek Gazetecilerin gününü kutladı.

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Vagon Onarım Fabrikası yerine yapılan frefabrik konut ve çadır fabrikasında ilk etapta 100 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "5 yıllık çalışmalarla istihdam sayısının 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz” dedi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, MGC Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek Gazetecilerin gününü kutladı. Soylu, “Kızılay Malatya Şubesi olarak geçen yıl 4 başarı ödülünü birden aldık. Bunu biz Malatya basınımıza borçluyuz. Her zaman yanımızda oldular ve bize destek verdiler. Tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
İlk etapta 100 personel alınacak
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Vagon Onarım Fabrikasında yapılan prefabrik konut, çadır fabrikası gibi binaların tamamlandığını montaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye’ye hizmet verecek" diye konuştu.
Soylu, personel alımı konusunda zamanı geldiğinde bilgilendirme yapacaklarını da ifade etti. Soylu, MGC Başkanı Vahap Güner’e Kızılay’ın kahve takımını hediye etti.

Kızılay ilk etap da 100 kişi istihdam edecek

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