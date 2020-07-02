YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kızılay Malatya Şubesi’ne 5 ödül

Kızılay Malatya Şubesi’ne 5 ödül

MALATYA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:10 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Genel Merkezince Türkiye çapında faaliyet gösteren tüm şubeleri arasında başarılı şube ve temsilcilikler ödüllendirildi.

Türk Kızılay Genel Merkezince Türkiye çapında faaliyet gösteren tüm şubeleri arasında başarılı şube ve temsilcilikler ödüllendirildi. Performans değerlendirme sonucunda Kızılay Malatya Şubesi 5 kategoride performans değerlendirmesinde ödüle layık görüldü.
Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, aldıkları ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye Kızılay Genel Merkezi tarafından 2019 yılı performans değerlendirme sonucunda Kızılay Malatya Şubesi 5 kategoride performans değerlendirmesinde ödüle layık görüldük. Ödülümüzü almanın gururuyla Malatya’ya döndük. Bu ödülü almamızda emeği geçen başta Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Umut Yalçın’a, yönetim kurulumuza, kadın kollarımıza, Genç Kızılay’a, gönüllülerimize, şube çalışanlarımıza ve bize destek veren tüm Malatyalılara teşekkür ediyor ve bu ödülü Malatyalılara hediye ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Malatya Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
05:00
Öğle
12:36
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:42

Malatya Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Akçınar Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

MTÜ Tıp Fakültesi kuruldu

MTÜ Tıp Fakültesi kuruldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

Mısır Tarlasına Kenevir Ekmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.