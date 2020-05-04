Kızılay, maske ve dezenfektan dağıttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçe pazaryerinde vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen ve Yönetim Kurulu üyeleri pazar yeri girişinde vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen,” Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarla birlikte pazar yerine giriş yapan vatandaşlarımıza Genel Merkezimizin göndermiş olduğu 750 maske ve 500 dezenfektan dağıttık. Covid-19 nefes yoluyla da bulaştığı için insanlarımızın maske konusunda hassas olması gerekiyor. Bu nedenle farkındalık oluşturup katkı sağlamak amacıyla vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunduk ” dedi.



