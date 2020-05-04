YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kızılay, maske ve dezenfektan dağıttı

Kızılay, maske ve dezenfektan dağıttı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçe pazaryerinde vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen ve Yönetim Kurulu üyeleri pazar yeri girişinde vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.Bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen,” Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarla birlikte pazar yerine giriş yapan vatandaşlarımıza Genel Merkezimizin göndermiş olduğu 750 maske ve 500 dezenfektan dağıttık.

Kızılay, maske ve dezenfektan dağıttı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçe pazaryerinde vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Türk Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen ve Yönetim Kurulu üyeleri pazar yeri girişinde vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen,” Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarla birlikte pazar yerine giriş yapan vatandaşlarımıza Genel Merkezimizin göndermiş olduğu 750 maske ve 500 dezenfektan dağıttık. Covid-19 nefes yoluyla da bulaştığı için insanlarımızın maske konusunda hassas olması gerekiyor. Bu nedenle farkındalık oluşturup katkı sağlamak amacıyla vatandaşlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunduk ” dedi.

Kızılay, maske ve dezenfektan dağıttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Adana'da cinayet işlendiği sanılan evde Hint keneviri bulundu

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:51
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:03
Yatsı
21:33

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Tolga Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.