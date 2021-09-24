Kızılay Metro İstasyonu'nda ücretsiz "İşitme Değerlendirme Testi" hizmeti başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği iş birliğiyle "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" kapsamında, Kızılay Metro İstasyonu'nda ücretsiz "İşitme Değerlendirme Testi" hizmeti başlattığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan Uluslararası İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kızılay Metro İstasyonu çıkışındaki sağlık kabininde ücretsiz olarak yapılacak "İşitme Değerlendirme Testi" uygulaması 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, yaşanabilecek işitme kayıplarına karşı önlem almayı amaçladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"İşitme Engelliler Haftası kapsamında halk sağlığını önceleyen hizmetlerle farkındalık yaratmak için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarda ve yetişkinlerde dikkat edilmezse önemli bir sağlık sorununa dönüşecek bu hastalık alınabilecek önlemlerle engellenmektedir. Gerekli bilgilendirmelerle birlikte işitme testini burada ekiplerce yapıyoruz. Mansur Başkanımızın her zaman belirttiği gibi 'Başkentte her canlı değerlidir' diyoruz."

- "İşitme kaybı sosyal yaşantıyı da engelliyor"

Türkiye Odyologlar ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verdiği destek için teşekkür ederek vatandaşları işitme-denge konusunda bilinçlendirdiklerini aktardı.

İşitme kaybının yol açacağı sorunlara dikkati çeken Sennaroğlu, "Özellikle yaşlılarımızı işitme cihazı kullanımı konusunda destekleyelim. İşitme kaybı demans ve alzheimer hastalığını destekleyen bir problemdir. İşitme kaybı sosyal yaşantıyı da engelliyor. İlerleyen yaşlarda bu problemlere neden olmamak için onların problemlerine kulak verelim. Bir hafta boyunca ücretsiz olarak Kızılay Meydanı'nda sizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

