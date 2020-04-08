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Kızılay Muradiye Şubesi ekipleri hastanede karanfil dağıttı

VAN HABERLERİ  | 08.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Muradiye Şubesi ekipleri, Muradiye Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışanların kandil gecesini kutladı ve karanfil takdim etti.Türk Kızılayı Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, beraberindekiler ile birlikte Muradiye Devlet Hastanesine giderek sağlık çalışanlarını ziyaret edip karanfil takdim esip Berat Kandillerini kutladı.

Türk Kızılayı Muradiye Şubesi ekipleri, Muradiye Devlet Hastanesini ziyaret ederek çalışanların kandil gecesini kutladı ve karanfil takdim etti.
Türk Kızılayı Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, beraberindekiler ile birlikte Muradiye Devlet Hastanesine giderek sağlık çalışanlarını ziyaret edip karanfil takdim esip Berat Kandillerini kutladı. Yay, “Zor koşullarda ve risk altında hastaları tedavi etmek için cansiperane çalışan, sevdiklerinden ve yuvalarından uzak kalarak fedakarlıkla mücadele eden tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum. Başhekimimiz Kaan Eligül hocamıza ve tüm çalışanlarına fedakârlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Hastane Başhekimi Kaan Eligül ise Kızılay Muradiye Temsilciliği Selçuk Yay ve tüm gönüllülere sağlık ekibi adına teşekkür ettiğini belirtti.

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