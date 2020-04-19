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Kızılay sokağa çıkamayanlara 3 bin ekmek dağıttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Kızılay Derneği Başkanı Erkan Yılmaz ilçe genelinde vatandaşlara 3 bin adet ekmek dağıttıklarını söyledi.İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde evlerinden çıkamayan ailelere Alaplı Kızılay Temsilcisi gönüllü üyeleri desteğini sürdürüyor.Kızılay Derneği Alaplı Temsilcisi Başkan Erkan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Fatih Özcan ve Deniz Yaman ile birlikte ilçe mahallelerde vatandaşlara ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Kızılay Derneği Başkanı Erkan Yılmaz ilçe genelinde vatandaşlara 3 bin adet ekmek dağıttıklarını söyledi.
İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde evlerinden çıkamayan ailelere Alaplı Kızılay Temsilcisi gönüllü üyeleri desteğini sürdürüyor.
Kızılay Derneği Alaplı Temsilcisi Başkan Erkan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri Fatih Özcan ve Deniz Yaman ile birlikte ilçe mahallelerde vatandaşlara ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Yılmaz Kızılay olarak her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek “Türk Kızılayı Alaplı Temsilcisi olarak Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte Alaplı ilçemizde bugün 3 bin ekmek dağıtımı yaptık. Sokağa çıkma yasağı olan bugünlerde vatandaşlarımıza bir nebze yardımcı olabilmek için Türk Kızılay yönetimi ve gönüllüleri ile birlikte Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Kızılay bu zor günlerde her zaman yardım elini ihtiyacı olan vatandaşlara uzatmıştır, uzatmaya devam edecektir” dedi. Alaplı’da yaşayan aileler de yapılan yardımlardan dolayı Kızılay yöneticilerine ve gönüllü üyelere teşekkür etti.

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