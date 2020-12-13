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Kızılay Sur Şubesinden kısıtlamada ihtiyaç sahiplerine yemek servisi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.12.2020 10:47 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi 700 vatandaşın evine yemek dağıtımı gerçekleştirdi.Türk Kızılayı Sur Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı.

Türk Kızılayı Diyarbakır’ın Sur İlçe Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi 700 vatandaşın evine yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
Türk Kızılayı Sur Şubesi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Kızılay ekipleri, kısıtlama süresince başta kimsesi olmayan yaşlılar ve salgın nedeniyle ekonomik sıkıtılar çeken vatandaşlara günde iki çeşit yemek ve tatlı hazırlayıp sefer taslarıyla evlerine bırakıyor. Hazırlanan sefer tasları ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Türk Kızılayı Sur Şube Başkanı Recep İdikut, mağdur olan insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. İdikut, "Günlük olarak şubemizde sıcak yemek dağıtımı yapmaktayız .Covid-19 sebebi ile hafta sonları dışarı çıkma kısıtlamalarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine Kızılay ekiplerimiz sıcak yemek ve ekmek götürmeye devam ediyor Sur Kızılay Şubesi olarak 700 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ve bin 250 adet ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

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