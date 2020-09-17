YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Kızılay tırı Sason’da kan topladı

Kızılay tırı Sason’da kan topladı

BATMAN HABERLERİ  | 17.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

Kızılay kan toplama aracı Batman’ın Sason ilçesinde stant açtı.

Kızılay kan toplama aracı Batman’ın Sason ilçesinde stant açtı. Kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kızılay kan toplama aracı Sosan’da stant açtı. İlçede 3 günde 250 kişinin kan bağışı yaptığı ve korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların kan vermekten çekindiğini ifade eden Türk Kızılay Sason temsilcisi Kazım Tiryaki, Kızılay’da kan stoğunun azaldığını belirterek, vatandaşların kan bağında daha duyarlı olmalarını istediklerini vurguladı. Bağışlanan kanlarla başkalarının hayatının kurtarıldığını ifade eden Tiryaki, "İlçemizdeki vatandaşların bu konuda duyarlı olduğunu görüyoruz. Kan bağışlamak başkasının hayatını kurtardığı gibi kendi sağlığımız açısından da çok önemlidir. Damarlarımızda kan dolaşımının daha rahat olması ve kanımızın tazelenmesi için düzenli olarak kan bağışlamalıyız. Vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ederim" dedi.
Kızılay görevlileri kan veren vatandaşlara bisküvi ve içecek ikram etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMarketler onlardan soruluyor!Marketler onlardan soruluyor!
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Batman Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
05:52
Öğle
12:15
İkindi
15:44
Akşam
18:28
Yatsı
19:44

Batman Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Birlik Eczanesi
Merkez
Pınarbaşı Eczanesi
Merkez
Şenses Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Gül Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kaymakam Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi
Kaymakam Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çalışanların yeşil sevgisi sağlık ocağını botanik bahçeye çevirdi
Çalışanların yeşil sevgisi sağlık ocağını botanik bahçeye çevirdi
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.