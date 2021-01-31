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Kızılay ve yardımseverlerden yardım

31.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Kozlu Kızılay şubesinde gönüllü ve hayırsever vatandaşların da bir çok destekleri ile yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.Son günlerde oluşan olumsuz koşullara rağmen gerek pandemi gerekse soğuk kış şartlarında hummalı bir çalışma sergileyen Kozlu Kızılay Şubesi ihtiyaç sahiplerinin birebir tespiti ile yardımlarını sürdürüyor.

Kozlu Kızılay şubesinde gönüllü ve hayırsever vatandaşların da bir çok destekleri ile yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.
Son günlerde oluşan olumsuz koşullara rağmen gerek pandemi gerekse soğuk kış şartlarında hummalı bir çalışma sergileyen Kozlu Kızılay Şubesi ihtiyaç sahiplerinin birebir tespiti ile yardımlarını sürdürüyor. Mahalle ve köy muhtarlarının da destekleri ile çalışmalarını ileriye taşıyan Kozlu Kızılay şubesi gönüllü esnaf ve vatandaşlarında kendilerine destek olmasıyla da güzel bir çalışma sergilemeye devam ediyor.
Yapılan destek ve yardımlar hakkında açıklama yapan Kozlu Kızılay Şube Başkanı Ali Kaya, “Bizler Kızılay ailesi olarak çok mutluyuz. Göreve geldiğimiz günden bugüne bizleri yalnız bırakmayan ve çalışmalarımıza destek olan birçok gönül dostlarımız var. Mahalle ve köylerimizde bire bir çalışmalarımız var ve devam ediyor. Mahalle ve köy muhtarlarımızla yapılan istişareler ile gerekli durumlarda kapı kapı dolaşarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğim günden bugüne en sevdiğim ve yeri geldiğinde duygulandığım konu şudur ki, gönül ve yardım kapılarını kapatmayan kocaman bir milletiz. Bunu gerek telefonla arayarak, gerek yardımları ile, gerekse bizzat gönüllü olarak sahada bizlerle koşturan yardımsevenler var ve buda beni çok mutlu ediyor. Sizin de aracılığınız ile buradan tüm yardımsevenlerine, muhtarlarıma ve bizleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”diye konuştu.

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