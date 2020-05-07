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Kızılay Yakutiye İlçe Başkanlığı’ndan vatandaşa yardım

ERZURUM HABERLERİ  | 07.05.2020 11:48 | Son Güncelleme

Kızılay Yakutiye İlçe Başkanlığı çok sayıda mahalle ve köyde yardım kolileri dağıttı.Yakutiye’de 300 aileye ulaşan Kızılay Yakutiye İlçe Başkanlığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor.Özellikle, Kızılay Ramazan yardımları ile zengin ve varlıklı insanlarla, fakir ve muhtaç insanlar arasında adeta bir köprü oluşturuyor.Kızılay Yakutiye İlçe Başkanı Recep Küçükoğlu, Kızılay’ın kurulduğu günden bu güne kadar toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlendiğini söyledi.Ramazan ayı dolayısıyla önceden yapılan bir çalışma sonucu tespit edilen yoksul ailelere yardım kolileri hazırlatıp gönderildiğini anlatan Küçükoğlu, Kızılay’ın zaman zaman da bu tür vatandaşların sadece gıda değil giyim, barınma, beslenme ve sağlık gibi hizmetleri de sunduğunu dile getirdi.

Kızılay Yakutiye İlçe Başkanlığı çok sayıda mahalle ve köyde yardım kolileri dağıttı.
Yakutiye’de 300 aileye ulaşan Kızılay Yakutiye İlçe Başkanlığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor.
Özellikle, Kızılay Ramazan yardımları ile zengin ve varlıklı insanlarla, fakir ve muhtaç insanlar arasında adeta bir köprü oluşturuyor.
Kızılay Yakutiye İlçe Başkanı Recep Küçükoğlu, Kızılay’ın kurulduğu günden bu güne kadar toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlendiğini söyledi.
Ramazan ayı dolayısıyla önceden yapılan bir çalışma sonucu tespit edilen yoksul ailelere yardım kolileri hazırlatıp gönderildiğini anlatan Küçükoğlu, Kızılay’ın zaman zaman da bu tür vatandaşların sadece gıda değil giyim, barınma, beslenme ve sağlık gibi hizmetleri de sunduğunu dile getirdi. Küçükoğlu, "Kızılay’ın eli her zaman yoksul, muhtaç vatandaşlarımızın üzerinde olmuştur. Devletimizin öngörüsü ile yoksul, kimsesiz vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri anlamında her zaman yanında olmuştur. Türk devleti sosyal bir devlettir. Vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımızı kucaklamaktadır. Afette, hastalıkta, salgında devlet ve onun kurumları, görevlendirdiği kuruluşlar bir araya gelerek zarar gören, ihtiyaç duyan bütün vatandaşlarımızın yaralarını sarmayı her zaman kendisine şiar edinmiştir" şeklinde konuştu.

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