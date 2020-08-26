Kızılay, yangın bölgesinde vatandaşın yanında

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ve yaklaşık 2 gün sonra söndürülebilen yangında evsiz kalan vatandaşların yardımına Kızılay ekipleri koştu.

Savaş, doğal afet, salgın gibi olağanüstü her koşulda mağdur ve mazlumların yanında olan Kızılay, bu kez Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

Kızılay Adana Şubesi, 23 Ağustos günü 3 farklı noktada ortaya çıkan ve 200 hektarın üzerinde orman arazisinin yok olmasına neden olan yangında mağdur olan köylere yardım ulaştırdı. Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, afet bölgesini ziyaret etti. Saygılı, Kızılay olarak yangında mağdur olan vatandaşların ve afete müdahale eden kamu çalışanlarının yanlarında olduklarını dile getirdi. Yangının başladığı ilk günden itibaren Kızılay Adana Şubesi olarak afet bölgesinde yardım ve destek için yerlerini aldıklarını belirten Saygılı, yangın zedelere ve canlarını ortaya koyarak afetin önüne geçmeye çalışan itfaiye memurlarına ve işçilere 3 öğün yemek ikramında bulunduklarını kaydetti.