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Kızılay Yeşilyurt Şubesi de depremde etkin görev yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 03.02.2020 12:29 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi de depremde etkin görev yaparak, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve Malatya’da da can ve mal kaybına sebep olan depremin ardından bir dizi yardım çalışmalarında bulunan Yeşilyurt Kızılay Şubesi görevlileri, Kiltepe, Çarmuzu ve İlyas Mahallelerinde bir çok depremzede aileyi, çadır ve evlerinde ziyaret etti.

Kızılay Yeşilyurt Şubesi de depremde etkin görev yaptı

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi de depremde etkin görev yaparak, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve Malatya’da da can ve mal kaybına sebep olan depremin ardından bir dizi yardım çalışmalarında bulunan Yeşilyurt Kızılay Şubesi görevlileri, Kiltepe, Çarmuzu ve İlyas Mahallelerinde bir çok depremzede aileyi, çadır ve evlerinde ziyaret etti. Yeşilyurt Kızılay Şubesi, Sümer Mesleki Teknik Lise Pansiyonunda geçici olarak barınan afetzedelere üç öğün yemek veriyor. Yardım faaliyetlerine devam edileceğini belirten Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, "Türk Kızılayı afetin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanındaydı. Kızılay olarak vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda bize yardımlarını esirgemeyen bağışçılarımıza da teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Herkese geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum. Allah bir daha böylesi bir afeti milletimize yaşatmasın " dedi.

Kızılay Yeşilyurt Şubesi de depremde etkin görev yaptı

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