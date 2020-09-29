YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kızılay yönetimi, Demirtaş, Başol ve ilçe müftüsüyle istişarede bulundu

Kızılay yönetimi, Demirtaş, Başol ve ilçe müftüsüyle istişarede bulundu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.09.2020 18:35 | Son Güncelleme

Kızılay Derneği Kdz.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü’yü makamlarında ziyaret ederek istişarede bulundu.
Türk Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Başkanı Yaşar Ciğer, Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız, Genel Sekreteri Kenan Yılmaz, Yönetim kurulu üyesi Serkan Keleş ve Şenol Akyol ilk ziyaretini Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’a gerçekleştirdi. Kızılay’ın çalışmaları hakkında Başkan Demirtaş’a bilgiler aktaran Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, hayata geçirmek istedikleri projeler için destek istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Demirtaş ise gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki yardım faaliyetleri ile dünyanın birçok ülkesindeki mazlumlara el uzatan Kızılay’a bu güne olduğu gibi bu günden sonra da her türlü destek ve katkıyı sunmaya devam edeceklerini söyledi.
Kızılay yönetimi daha sonra Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, ardından da Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü’yü ziyaret etti. Dernek Başkanı Ciğer ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Ziyaretlerimiz karşılıklı diyaloglar çerçevesinde güzel, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Türk Kızılayı olarak Ereğli’deki tüm hizmet veren birimler ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ettik. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı dilek ve temenniler ile güzel bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde kabullerinden dolayı belediye başkanlarımıza ve ilçe müftümüze teşekkür ederiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
12:48
İkindi
16:07
Akşam
18:46
Yatsı
20:06

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Kılıç Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İnşaat işçisi 10 metre yükseklikten düştü
İnşaat işçisi 10 metre yükseklikten düştü
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Çayırlı ve Kaptaş bölgesinden 20 muhtar Bozkurt’u tebrik etti
Zonguldak Barosu Yeni Yönetimini Oluşturdu
Zonguldak Barosu Yeni Yönetimini Oluşturdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.